Решивший сесть на шпагат Пригожин пообещал дать фору Волочковой

Продюсер Пригожин заявил, что даст фору балерине Волочковой в вопросе шпагата

Продюсер Иосиф Пригожин, который захотел сесть на шпагат, пообещал продемонстрировать акробатический элемент, когда он его освоит, подобно артистке балета и танцовщице Анастасии Волочковой. Его слова приводит «Общественная служба новостей».

«Дам фору Волочковой», — заявил медиаменеджер. Пригожин отметил, что занимается с тренером два раза в неделю.

Ранее Иосиф Пригожин пообещал тренеру миллион рублей за шпагат и показал попытки на видео. Продюсер предстал в ролике с двукратным бронзовым призером чемпионата мира по художественной гимнастике Самирой Мустафаевой.