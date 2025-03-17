Иосиф Пригожин пообещал тренеру миллион рублей за шпагат и показал попытки на видео

Продюсер Иосиф Пригожин позанимался растяжкой с гимнасткой Мустафаевой на видео

Продюсер Иосиф Пригожин пообещал тренеру миллион рублей за шпагат и показал попытки на видео. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летний медиаменеджер предстал в ролике с двукратным бронзовым призером чемпионата мира по художественной гимнастике Самирой Мустафаевой.

Так, Пригожин надел серую футболку, спортивные штаны и кроссовки. Под руководством Мустафаевой продюсер выполнил ряд упражнений, позанимавшись растяжкой. «Если ты посадишь меня на шпагат, я дам тебе миллион, зарубились?» — заявил он.

В апреле 2024 года певица Валерия похвасталась фигурой на фото из спортзала. Звезда разместила снимок, на котором предстала в зеленом фитнес-костюме, состоящем из свободной футболки и облегающих лосин.