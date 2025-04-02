Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:24, 2 апреля 2025Культура

Продюсер предсказал забвение уехавшему из России Максу Барских

Продюсер Дворцов: Карьера уехавшего из России певца Барских сошла на нет
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что карьера украинского певца Макса Барских (настоящее имя — Николай Бортник) сошла на нет после его отъезда из России. Его комментарий приводит сайт «Страсти».

По словам Дворцова, исполнитель лишил себя карьерных перспектив, отказавшись выступать в России после начала специальной военной операции (СВО). Медиаменеджер добавил, что творчество Барских больше не интересует россиян.

«По поводу концертов я могу сказать одно: если у него остались какие-то друзья и коллеги там, где он сейчас находится, то, возможно, они его и заказывают. Не более того. Его карьера постепенно сходит на нет, потому что он покинул нашу страну», — пояснил продюсер.

Вернувшись на Украину после начала СВО, Барских вступил в ряды ВСУ, а также запретил использовать свою музыку на территории России. Музыкант периодически публиковал в соцсетях видеоролики в камуфляжной спецодежде, однако позднее вернулся к активной творческой деятельности.

В марте 2025 года стало известно, что Барских попал в список артистов, которых разыскивают Вооруженные силы Украины (ВСУ). Сообщалось, что в 2024 году некоторые музыканты получили разрешение покинуть Украину для выступления на благотворительном концерте в поддержку ВСУ, однако обратно они так и не приехали.

    Обсудить
    Последние новости

    Стратегический ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области. Перед крушением летчик увел борт от жилых домов

    Акции Tesla перешли к росту на слухах об уходе Маска из DOGE

    Принц Гарри со скандалом ушел из собственного фонда. Почему принц убит горем и как в истории замешана Меган Маркл?

    Названа грозящая стригущим лишаем ошибка при надевании трусов

    Подельник Пабло Эскобара вернулся на родину впервые за 38 лет и отсидел три дня в тюрьме

    В США заявили о прибытии главы РФПИ в Вашингтон

    Губернатор заявил об отсутствии пострадавших гражданских при крушении ракетоносца Ту-22М3

    У известного актера слетели штаны на ток-шоу

    Отправившая письмо в ООН луганская школьница начала получать угрозы

    Скандальный комик избавился от дома в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше