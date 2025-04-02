Продюсер предсказал забвение уехавшему из России Максу Барских

Продюсер Дворцов: Карьера уехавшего из России певца Барских сошла на нет

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что карьера украинского певца Макса Барских (настоящее имя — Николай Бортник) сошла на нет после его отъезда из России. Его комментарий приводит сайт «Страсти».

По словам Дворцова, исполнитель лишил себя карьерных перспектив, отказавшись выступать в России после начала специальной военной операции (СВО). Медиаменеджер добавил, что творчество Барских больше не интересует россиян.

«По поводу концертов я могу сказать одно: если у него остались какие-то друзья и коллеги там, где он сейчас находится, то, возможно, они его и заказывают. Не более того. Его карьера постепенно сходит на нет, потому что он покинул нашу страну», — пояснил продюсер.

Вернувшись на Украину после начала СВО, Барских вступил в ряды ВСУ, а также запретил использовать свою музыку на территории России. Музыкант периодически публиковал в соцсетях видеоролики в камуфляжной спецодежде, однако позднее вернулся к активной творческой деятельности.

В марте 2025 года стало известно, что Барских попал в список артистов, которых разыскивают Вооруженные силы Украины (ВСУ). Сообщалось, что в 2024 году некоторые музыканты получили разрешение покинуть Украину для выступления на благотворительном концерте в поддержку ВСУ, однако обратно они так и не приехали.