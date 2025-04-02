Прокуроры пресекли закупку Соцфондом России протезов для инвалидов по завышенным ценам

Краснов: Пресечены закупки по завышенным ценам протезов для инвалидов

Прокуроры пресекли многомиллионные закупки Социальным фондом России по завышенным ценам средств реабилитации для инвалидов. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, передает ТАСС.

По итогам прокурорских проверок была изменена структура Соцфонда, проводится еженедельный мониторинг исполнения заявок инвалидов на снабжение протезами. Правительство дополнительно выделило 22,5 миллиарда рублей на закупку средств реабилитации с учетом возросшего на 12 процентов числа нуждающихся в них, отметил Краснов.

Он указал, что Генпрокуратура взяла под особый контроль обеспечение средствами реабилитации участников СВО, получивших увечья при выполнении боевых задач.

В 2024 году прокуроры повсеместно выявляли нарушения прав инвалидов при закупках протезов — некачественных либо по завышенным ценам, добавил Краснов. Во Владимирской области было возбуждено уголовное дело по факту поставок бракованных и ржавых протезов нижних конечностей. Ущерб составил 11 миллионов рублей. Уголовное дело о злоупотреблениях при реализации госконтрактов рассматривается в суде, рассказал генпрокурор.

Ранее первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин заявил, что в Генпрокуратуре России выразили сомнение в необходимости рассмотрения судами присяжных уголовных дел о реабилитации нацизма.