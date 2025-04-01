В Генпрокуратуре России усомнились в необходимости рассмотрения присяжными дел о нацизме

Разинкин: Рассмотрение присяжными дел о реабилитации нацизма сомнительно

В Генпрокуратуре России выразили сомнение в необходимость рассмотрения судами присяжных уголовных дел о реабилитации нацизма. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, выступая в Совете Федерации, передает ТАСС.

По его мнению, не усматривается целесообразность использования института присяжных применительно к этому составу преступлений. Подобное деяние относится к категории небольшой и средней тяжести, напомнил он.

В настоящее время уголовные дела о фактах реабилитации нацизма подсудны судам присяжных.

21 марта сообщалось, что Свердловский облсуд начал рассмотрение дела 19-летнего жителя Первоуральска, обвиняемого в реабилитации нацизма.