Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:42, 1 апреля 2025Силовые структуры

В Генпрокуратуре России усомнились в необходимости рассмотрения присяжными дел о нацизме

Разинкин: Рассмотрение присяжными дел о реабилитации нацизма сомнительно
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Генпрокуратуре России выразили сомнение в необходимость рассмотрения судами присяжных уголовных дел о реабилитации нацизма. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, выступая в Совете Федерации, передает ТАСС.

По его мнению, не усматривается целесообразность использования института присяжных применительно к этому составу преступлений. Подобное деяние относится к категории небольшой и средней тяжести, напомнил он.

В настоящее время уголовные дела о фактах реабилитации нацизма подсудны судам присяжных.

21 марта сообщалось, что Свердловский облсуд начал рассмотрение дела 19-летнего жителя Первоуральска, обвиняемого в реабилитации нацизма.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке нападения ВСУ на приграничный населенный пункт России

    Германия извинилась за пост своего президента о Карабахе

    ВСУ вооружили чешский грузовик пушкой времен Сталина

    Глава российской внешней разведки рассказал об улучшении военной техники РФ за время СВО

    Риелтор посоветовала россиянкам выходить замуж за бойцов СВО в надежде на «гробовые»

    Россиянам стало легче купить квартиру

    В России назвали число установивших самозапрет на кредиты

    Описан идеальный интерьер для каждого знака зодиака

    Фронтмен культовой рок-группы сообщил о потере слуха и зрения

    Появились детали штурма поселка Разлив в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше