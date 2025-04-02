Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:00, 2 апреля 2025Экономика

Просроченные долги россиян резко выросли

НАПКА: Средний долг россиян с просрочкой перед банками в 2024-м вырос на 25 %
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В 2024 году средний долг россиян с просрочкой перед банками резко вырос. Об этом со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторов (НАПКА) сообщает Forbes.

Средний долг заемщиков с просроченной задолженностью достиг 185 тысяч рублей — он прибавил более чем четверть. Годом ранее задолженность составляла около 146 тысяч рублей.

Показатели сильно различаются в зависимости от возраста. По данным НАПКА, средний долг молодых заемщиков (18-25 лет) составляет 67,5 тысячи рублей. Самые высокие долги в 264 тысячи рублей — у россиян 46-55 лет.

Более половины должников с просроченной задолженностью (56 процентов) — мужчины, за год их доля прибавила 5 процентных пунктов. Каждый пятый (20 процентов) живет в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Ростовской области, Башкортостане и Свердловской области. Как правило, такие клиенты не состоят в браке и не имеют детей. Среди должников чаще всего встречаются продавцы и водители — более трети (35 процентов) клиентов коллекторов).

Как заявили ранее в коллекторской организации «Первое клиентское бюро» (ПКБ), в 2024 году российские банки стали втрое чаще продавать коллекторам проблемные долги по жилищным кредитам. За год объем долгов по ипотеке, переданных профессиональным взыскателям, вырос до 3,9 миллиарда рублей. Годом ранее он составлял 1,2 миллиарда.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о масштабной договоренности между Россией и Украиной

    Пугачеву потребовали проверить на дискредитацию СВО из-за новой песни

    Футболист клуба РПЛ сравнил цены в России и Боливии

    Глава ФССП раскрыл взысканную от преступлений в 2024 году сумму

    Башкирия получит 226 миллионов рублей на развитие туризма

    Алиев назвал два условия для подписания мира с Арменией

    Ле Пен заявила о намерении обратиться в ЕСПЧ для обжалования приговора

    На Украине разошлись в прогнозах о о вероятном наступлении России

    Российские власти собрались удвоить лимит сверхурочной работы

    Российский полковник оценил военные ресурсы ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше