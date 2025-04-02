Путин поручил предусмотреть особый порядок призыва для одной категории россиян

Путин дал поручение об особом порядке призыва для выпускников колледжей

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть особый порядок призыва на срочную службу для одной категории россиян — речь идет о выпускниках колледжей. Соответствующее поручение было дано по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, передает РИА Новости.

Глава государства обратил внимание на необходимость предоставить выпускникам, освоившим образовательные программы среднего профобразования, возможности прохождения военной службы по призыву с сохранением и развитием их профессиональных компетенций, а также обеспечения их связи с работодателем.

Правительству России совместно с Минобороны и Общероссийским общественным движением «Народный фронт "За Россию"» поручено внести предложения по предоставлению нового порядка призыва выпускникам и предусмотреть внесение соответствующих изменений в законодательство. Поручение должно быть исполнено к 1 июля 2026 года.

В России с 1 апреля начался весенний призыв на срочную службу в армии. Призывная кампания продлится до 15 июля.