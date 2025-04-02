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12:24, 2 апреля 2025Бывший СССР

Путин поздравил нового президента Абхазии

Путин поздравил в телеграмме Гунбу с вступлением в должность президента Абхазии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с вступлением в должность президента Абхазии. Сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю вашего вступления в должность президента Республики Абхазия. Отношения между нашими странами развиваются в духе дружбы и союзничества. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему упрочению», — подчеркивается в телеграмме.

Путин указал на дружеские двусторонние отношения России и Абхазии, а также на общую историческую связь. Также он пригласил нового президента Абхазии принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая. «Буду искренне рад видеть вас в российской столице в этот знаменательный день», — заявил российский лидер.

Церемония вступления Гунбы в должность началась в 12:00 по московскому времени 2 апреля.

2 марта ЦИК Абхазии объявила итоги второго тура выборов президента республики. По итогам подсчета голосов Гунбу выбрали 54,73 процента избирателей.

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