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21:55, 1 апреля 2025Россия

Путин распорядился провести заседание президиума Госсовета

Путин поручил 15 апреля провести заседание президиума Госсовета в Доброграде
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин распорядился провести заседание президиума Госсовета. Оно запланировано на 15 апреля, указано в соответствующем документе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.

«Провести 15 апреля 2025 года в поселке Доброград (Ковровский район Владимирской области) расширенное заседание Президиума Государственного Совета Российской Федерации», — говорится в распоряжении президента.

Тема мероприятия — «О развитии инфраструктуры для жизни». Его подготовкой будут заниматься Администрация президента и Управление делами главы государства совместно с Федеральной службой охраны и правительством Владимирской области.

Ранее Путин подписал указ, который упрощает порядок получения российских водительских прав для граждан Абхазии.

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