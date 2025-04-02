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16:55, 2 апреля 2025Моя страна

Редкий автомобиль выставили на продажу в Новосибирске за десятки миллионов рублей

В Новосибирске выставили на продажу советский автомобиль 1938 года выпуска
Алина Черненко

Фото: Иван Шагин / РИА Новости

В Новосибирске выставили на продажу редкий советский автомобиль 1938 года выпуска — ЗиС-101. Соответствующее объявление размещено на портале объявлений Avito.

В описании говорится, что машина была отреставрирована в 2024 году и находится в музее. Ее пробег — 100 километров. Продавец просит за раритет 95 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в России заметно вырос спрос на советскую мебель, предметы гардероба, интерьера и различных коллекционных вещей. Специалисты заметили рост продаж на 12 процентов за год.

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