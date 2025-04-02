Редкий краснокнижный тюльпан зацвел в российском регионе

Краснокнижный тюльпан Шренка зацвел в Астраханской области

Краснокнижный тюльпан Шренка зацвел в Богдинско-Баскунчакском заповеднике Астраханской области. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

Редкий первоцвет считается одним из родоначальников первых культурных сортов. Он окрашивает степи российского региона в яркие оттенки красного, желтого и белого.

Издание «Ахтубинская правда» напомнило , что срывать растения, занесенные в Красную книгу, категорически запрещено. Россиян также призвали соблюдать размеченные маршруты для прогулок, чтобы не повредить экосистему заповедника.

Ранее уникальные артефакты времен Древней Руси нашли в Тверской области. Их получилось идентифицировать с помощью современных технологий.