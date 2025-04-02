Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:33, 2 апреля 2025Моя страна

Редкий краснокнижный тюльпан зацвел в российском регионе

Краснокнижный тюльпан Шренка зацвел в Астраханской области
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: MuratGungut / Shutterstock / Fotodom  

Краснокнижный тюльпан Шренка зацвел в Богдинско-Баскунчакском заповеднике Астраханской области. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

Редкий первоцвет считается одним из родоначальников первых культурных сортов. Он окрашивает степи российского региона в яркие оттенки красного, желтого и белого.

Издание «Ахтубинская правда» напомнило , что срывать растения, занесенные в Красную книгу, категорически запрещено. Россиян также призвали соблюдать размеченные маршруты для прогулок, чтобы не повредить экосистему заповедника.

Ранее уникальные артефакты времен Древней Руси нашли в Тверской области. Их получилось идентифицировать с помощью современных технологий.

    Обсудить
    Последние новости

    Кремль высказался о мирных переговорах по Украине

    Российских школьников захотели тестировать на наркотики по-новому

    Лидер еще одной страны поучаствует в праздновании Дня Победы

    Невестка Вячеслава Зайцева высказалась о будущем его Дома моды

    Устойчивый к сильным морозам виноград из водорослей создали в России

    Стало известно об обращении в доход России более триллиона ценных бумаг

    Samsung изобрела складывающийся вчетверо смартфон

    Олимпийская чемпионка выразила готовность молиться за новую главу МОК

    Минфин оценил интерес иностранных компаний к уходу из России

    В Кремле обвинили Украину во временном выводе из эксплуатации причалов КТК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше