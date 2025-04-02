Уникальные артефакты времен Древней Руси нашли в российском регионе

Институт археологии РАН: Ключи времен Древней Руси нашли в Тверской области

Уникальные артефакты, обнаруженные Раннесредневековой экспедицией Государственного исторического музея (ГИМ) на территории археологического памятника Шниткино в Тверской области, оказались металлическими ключами. Об этом сообщили РИА Новости в Институте археологии Российской академии наук (РАН).

Уточняется, что находки времен Древней Руси (IX-X веков нашей эры) получилось идентифицировать с помощью современных технологий.

Специалист лаборатории камеральной обработки металлических находок экспедиции ИА РАН в Смоленске Владислав Волков пояснил, что в российском регионе нашли три металлических крюка, металлическую пластину и железный предмет каплевидной формы.

После специальной обработки выяснилось, что это три больших и два маленьких ключа. Эксперты установили, что первые отпирали накладные деревянные замки, а вторые — врезные замки шкатулок и ларцов.

По мнению ученых, такие предметы могли себе позволить только состоятельные люди, поскольку изготовление металлических ключей и замков требовало высочайшего уровня мастерства кузнеца и занимало много времени.

Ранее археологи обнаружили артефакты XIX века при раскопках в Бугульме, Татарстан. Среди них — керамика, стеклянные бутыли, фарфор и железные изделия.

