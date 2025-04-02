Российский полковник оценил военные ресурсы ВСУ

Полковник Матвийчук: ресурсы ВСУ не позволяют им предпринять активные действия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заметно ослаблены, но не настолько, чтобы капитулировать или отказаться от активных действий, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Вместе с тем, по его оценке, текущих ресурсов недостаточно для прорыва на территорию России.

«Конечно, ВСУ уже ослаблены. Но не настолько, чтоб капитулировать или отказаться от активных действий. Украинская армия жива, она постоянно подпитывается. На сегодняшний день в резерве у них от 10 до 12 бригад, которые удалось восстановить и восполнить. Но активные действия ВСУ предпринять все же не могу ввиду отсутствия бронетехники и большого дефицита оружия», — сказал Матвийчук.

Полковник объяснил, что Украина израсходовала достаточно много ресурсов во время вторжения в Курскую область. Также, по его словам, значительная часть потерь пришлась и на южный фронт.

«Они очень много потеряли на операции в Курске, похоронили там почти всю тяжелую бронетехнику. А то, что поставляет Европа, не идет ни в какой сравнение с ресурсами 2023-2024 годов. Это 40-45 процентов от тех потребностей ВСУ, которые мы диктуем им на поле боя», — объяснил военный.

Ранее соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что у ВСУ недостаточно ресурсов для вторжения в Россию. По его мнению, украинская армия не сможет достигнуть желаемых результатов в российском приграничье.