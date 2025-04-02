Соратник Кадырова заявил о недостаточности ресурсов у ВСУ для нового вторжения

Генерал Алаудинов заявил о недостаточности ресурсов у ВСУ для нового вторжения

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас недостаточно ресурсов для нового вторжения в Россию. Его слова передает ТАСС.

Он предположил, что украинская армия не сможет достигнуть желаемых результатов в российском приграничье. «На это у ВСУ нет ресурсов», — отметил Алаудинов.

До этого чеченский командир уверял, что спецназ «Ахмат» сейчас работает в Курской и Белгородской областях. Также по одному отряду соединения находится в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Алаудинов также подчеркнул, что бойцы подразделения дают отпор противнику на всех участках фронта.

Бои с украинскими солдатами в приграничных районах Белгородской области продолжаются около двух недель. Российские военные уже перехватили инициативу и наносят удары по противнику.