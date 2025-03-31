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09:27, 31 марта 2025Россия

Алаудинов раскрыл замысел ВСУ в Курской и Белгородской областях

Алаудинов: ВСУ в Курской и Белгородской областях хотели распылить ресурсы ВС РФ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) своими действиями в Курской и Белгородской областях хотели распылить ресурсы россйиских военных. Замысел Украины раскрыл руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, его цитирует ТАСС.

«Это не тактика малых укусов, а реально тактика распыления наших ресурсов для того, чтобы мы отвлекались как можно больше на их попытки завладеть участками наших территорий», — сказал Алаудинов.

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По его словам, спецназ «Ахмат» сейчас работает в курском приграничье и Белгородской области. Кроме того, по одному отряду соединения находится в ДНР и ЛНР. Бойцы подразделения, как отметил Алаудинов, дают отпор противнику на всех участках фронта.

Бои с ВСУ в приграничных районах Белгородской области продолжаются две недели. Российские военные уже перехватили инициативу и наносят удары по противнику. В регионе действует режим ЧС и режим контртеррористической операции (КТО), обстановка в приграничном Краснояружском районе власти оценивают как сложную.

Аналогичные меры введены в Курской области, где боевые действия идут с августа 2024 года. По последним данным, ВСУ рассредоточили сводные отряды в лесных массивах в районе хутора Олешня в Курской области, идет зачистка приграничных территорий.

ЖЗЛ
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