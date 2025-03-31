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08:41, 31 марта 2025Россия

Описана ситуация в Белгородской области после двух недель боев

ВСУ в Белгородской области используют дроны, работают артиллерией и РСЗО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Белгородской области на 14-й день боев российские военные плотно перехватили инициативу. Об этом, описывая ситуацию в приграничье, написал Telegram-канал «Старше Эдды».

«Людей на самом деле на переднем крае немного, идет очень активное огневое поражение, по любой появившейся цели практически мгновенно наносится удар и все это делается на большую глубину. Наша авиация наносит удары, в том числе ФАБ-3000, что является незабываемым зрелищем», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, участок фронта на белгородском направлении очень тяжелый. Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в большом количестве беспилотники, артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), противник также пытается работать истребителями F-16. Кроме того, украинские военнослужащие ставят дроновые засады — беспилотник ждет жертву в спящем режиме и атакует, когда она приближается.

Сообщается, что и Россия, и Украина ведут воздушную разведку, что осложняет передвижения. Бойцы группировки войск «Север» отрезают ВСУ пути отхода и подвоза, а также активно бьют артиллерией и используют беспилотники.

31 марта стало известно, что ВСУ за сутки четыре раза пытались прорваться в Белгородскую область в районах населенных пунктов Поповка и Демидовка. В сети также появились кадры ударов по опорным пунктам ВСУ на белгородском направлении.

Бои с ВСУ на границе с Белгородской областью продолжаются с 18 марта. В регионе действует режим ЧС и режим контртеррористической операции (КТО), обстановка в приграничном Краснояружском районе власти оценивают как сложную.

ЖЗЛ
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