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07:36, 31 марта 2025Россия

Удары по опорным пунктам ВСУ в Белгородской области сняли на видео

Опубликованы кадры ударов по бойцам ВСУ в Белгородской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры уничтожения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их опорных пунктов в Белгородской области. Их публикует Telеgram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

На кадрах видно, как FPV-беспилотник ударяет по опорному пункту ВСУ, находящемуся в здании. На другой видеозаписи показан взрыв в лесополосе, где разместился противник.

«Операторы ударных дронов поддерживали штурмовиков, уничтожая штурмовые группы оккупантов, засевшие в домах, превращенных в опорные пункты», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки, как сообщалось ранее, ВСУ четыре раза пытались прорваться в Белгородскую область в районах Демидовки и Поповки. В Демидовке несколько групп бойцов ВСУ попытались выйти из подвалов, однако российские военные вскрыли перемещение противника. Кроме того, две группы бойцов ВСУ заметили и уничтожили в приграничных лесополосах силами беспилотников и артиллерии.

Бои с ВСУ на границе с Белгородской областью продолжаются с 18 марта. В регионе действует режим ЧС и режим контртеррористической операции (КТО), обстановка в приграничном Краснояружском районе власти оценивают как сложную.

ЖЗЛ
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