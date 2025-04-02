Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:19, 2 апреля 2025Мир

Россия обвинила Британию в возведении барьера на пути к восстановлению отношений

Посольство России: Британия возводит барьер на пути к восстановлению отношений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Великобритания, вводя схемы регистрации иностранного влияния, возводит барьер на пути к восстановлению отношений. Об этом заявили представители посольства России в Лондоне, передает ТАСС.

«Уже сейчас очевиден деструктивный потенциал этого шага прежде всего для будущего самой Великобритании. Соединенное Королевство шагнуло далеко вперед по пути превращения в полицейское государство», — заявили в дипведомстве.

Посольство также отметило, что в заявлениях чиновников и поясняющих брошюрах содержатся неточные и расплывчатые формулировки. По мнению российского ведомства, это делается как будто преднамеренно, чтобы власти Британии могли по своему усмотрению определять «состав преступления».

Ранее заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис сообщил, что все лица, действующие в стране от имени России, должны будут регистрироваться в перечне агентов иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS).

    Обсудить
    Последние новости

    Стратегический ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области. Перед крушением летчик увел борт от жилых домов

    Акции Tesla перешли к росту на слухах об уходе Маска из DOGE

    Принц Гарри со скандалом ушел из собственного фонда. Почему принц убит горем и как в истории замешана Меган Маркл?

    Названа грозящая стригущим лишаем ошибка при надевании трусов

    Подельник Пабло Эскобара вернулся на родину впервые за 38 лет и отсидел три дня в тюрьме

    В США заявили о прибытии главы РФПИ в Вашингтон

    Губернатор заявил об отсутствии пострадавших гражданских при крушении ракетоносца Ту-22М3

    У известного актера слетели штаны на ток-шоу

    Отправившая письмо в ООН луганская школьница начала получать угрозы

    Скандальный комик избавился от дома в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше