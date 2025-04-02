Россия обвинила Британию в возведении барьера на пути к восстановлению отношений

Посольство России: Британия возводит барьер на пути к восстановлению отношений

Великобритания, вводя схемы регистрации иностранного влияния, возводит барьер на пути к восстановлению отношений. Об этом заявили представители посольства России в Лондоне, передает ТАСС.

«Уже сейчас очевиден деструктивный потенциал этого шага прежде всего для будущего самой Великобритании. Соединенное Королевство шагнуло далеко вперед по пути превращения в полицейское государство», — заявили в дипведомстве.

Посольство также отметило, что в заявлениях чиновников и поясняющих брошюрах содержатся неточные и расплывчатые формулировки. По мнению российского ведомства, это делается как будто преднамеренно, чтобы власти Британии могли по своему усмотрению определять «состав преступления».

Ранее заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис сообщил, что все лица, действующие в стране от имени России, должны будут регистрироваться в перечне агентов иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS).