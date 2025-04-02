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11:50, 2 апреля 2025Экономика

Россиянам назвали поводы для бесплатной замены батарей в квартире

Эксперт Бондарь: Заменить батареи бесплатно можно, если их никогда не меняли
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Управляющая компания (УК) должна бесплатно заменить батареи в квартире, если для этого есть основания. Поводы для безвозмездной установки новых радиаторов отопления назвал россиянам эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет RT.

По закону УК отвечает за исправность батарей в подъездах, которые являются общедомовым имуществом, а также радиаторов в квартирах, если они вышли из строя из-за естественного износа. Однако если хозяин жилья уже поменял прибор самостоятельно, то УК не обязана бесплатно ставить новые батареи, подчеркнул специалист.

При этом замена радиаторов за счет УК положена жильцам муниципальных квартир. «Так что если у вас старые батареи, которые вы никогда не меняли, смело требуйте от УК их замены. Не идут навстречу — жалуйтесь в контролирующие органы», — подчеркнул Бондарь.

Ранее россиян предупредили о штрафах за самовольную замену батарей в квартире. С нарушителей могут взыскать 800 рублей.

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