Россиянам раскрыли способы взять под контроль аллергию на пыльцу

Врач Манина: Уменьшить контакт с аллергенами помогут солнцезащитные очки

Уменьшить контакт с пыльцой и взять аллергию под контроль можно, если соблюдать несколько нехитрых правил. Эти способы аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Ирина Манина раскрыла россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Первая рекомендация врача в сезон аллергии — следить за концентрацией пыльцы в воздухе с помощью специальных онлайн-сервисов. По ее словам, если уровень пыльцы высокий, лучше не выходить на улицу без необходимости.

Чтобы уменьшить контакт с аллергенами, Манина посоветовала убирать волосы в хвост или носить головные уборы. Это поможет избежать оседания на волосах пыльцы, которая при движении будет попадать на слизистые. Не менее важно в период цветения защищать глаза. «Врачи рекомендуют людям с аллергией носить солнцезащитные очки и не использовать контактные линзы. Раздраженные слизистые становятся более чувствительными, и линзы могут только усугубить ситуацию», — объяснила аллерголог.

Еще один простой, но эффективный способ защиты — маска. Это механический барьер, который препятствует попаданию пыльцы в носовые ходы. Менять ее нужно каждые два-четыре часа Ирина Манина аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук

Наконец, Манина призвала россиян в период аллергии скорректировать рацион и исключить из него яблоки, груши, орехи, сырую морковь, картофель, овес, квас, пиво и мед, так как они могут усилить интенсивность симптомов.

Ранее аллерголог-иммунолог Елена Бобрикова предостерегла от употребления черешни, вишни, персиков, моркови, сельдерея, петрушки, а также арахиса и сои весной. Это необходимо для того, чтобы избежать развития перекрестной аллергии, объяснила врач.