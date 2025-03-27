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13:32, 27 марта 2025Забота о себе

Аллергиков предостерегли от употребления нескольких продуктов весной

Иммунолог Бобрикова: Аллергикам весной стоит отказаться от свежих яблок и сои
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Аллергикам весной стоит отказаться от употребления некоторых продуктов, чтобы избежать развития перекрестной аллергии, рассказала врач аллерголог-иммунолог Елена Бобрикова. От них она предостерегла в беседе с РИА Новости.

«При аллергии на пыльцу березы следует избегать употребления свежих косточковых фруктов, таких как яблоко, груша, черешня, вишня, персик, овощей — моркови, сельдерея, петрушки, а также арахиса и сои», — объяснила Бобрикова.

Кроме того, она посоветовала при аллергии чаще проводить влажную уборку и увлажнять воздух в помещениях, поскольку благодаря этому пыльца быстрее оседает. Следить за уровнями пыльцы в воздухе врач порекомендовала с помощью мобильных приложений, а при высоких уровнях применять средства индивидуальной защиты органов дыхания — медицинскую маску и очки. Кроме того, Бобрикова призвала аллергиков избегать поездок на природу в период бурного цветения деревьев, а летом — луговых и сорных трав.

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