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11:54, 2 апреля 2025Силовые структуры

Россиянина осудили на 20 лет за попытку теракта на газовой сети

Жителя Ессентуков осудили на 20 лет за попытку теракта на газовой сети
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 20 годам лишения свободы Руслана Белого, вступившего в запрещенную террористическую организацию «Легион "Свобода России"» и планировавшего теракт на газовой сети. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Житель Ставрополя признан виновным по части 2 статьи 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), части 1 статьи 30, части 3 статьи 223.1 («Покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ»), части 1 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 205 («Покушение на совершение террористического акта») и статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в размере 550 тысяч рублей.

По данным ведомства, в конце мая 2023 года в Ессентуках осужденный связался с участником украинского легиона и вступил в него. С 4 июня по 4 июля Белый изучал места возможного совершения теракта в городе: делал для куратора фото мест и отправлял ему географические координаты объектов газораспределительной сети. 12 июня осужденный решил изготовить самодельное взрывное устройство и принес компоненты для этого в арендованную квартиру. Он не смог осуществить задуманное, так как спустя два дня его задержали.

Ранее 2-й Восточный окружной военный суд приговорил 53-летнего жителя Иркутска Сергея Брюханова к 14 годам заключения за участие в деятельности террористической организации.

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