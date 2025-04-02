Россиянка организовала нарколабораторию в бане и привлекла к работе двух молодых знакомых

В Сибири женщину арестовали за организацию нарколаборатории в бане частного дома

Сотрудники полиции выявили нарколабораторию, которую организовала 55-летняя жительница Новосибирской области в бане частного дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, все произошло в Искитиме. Женщина откликнулась на предложение неизвестного в мессенджере организовать криминальный бизнес, после чего получила от куратора необходимое оборудование, реактивы и прекурсоры. Для работы в наркобизнесе злоумышленница привлекла двух своих знакомых в возрасте 21 и 24 лет. Вскоре всех троих задержали и арестовали.

Из помещения нарколаборатории силовики изъяли 46 килограммов мефедрона с прекурсорами, а также оборудование для производства и фасовки наркотиков. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

Ранее в Новосибирске ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в создании домашней нарколаборатории.