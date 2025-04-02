Российские пилоты продолжили полет несмотря на столкновение самолета с птицей

Aviaincident: Самолет Azimuth столкнулся с птицей при взлете и продолжил рейс

Самолет российской авиакомпании Azimuth столкнулся с птицей при взлете. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

1 марта лайнер Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс из Пскова в Сочи. Во время отправления командир воздушного судна доложил, что лайнер столкнулся с птицей и на лобовом стекле остались следы крови.

Вопреки произошедшему пилоты продолжили полет. При этом во время осмотра взлетно-посадочной полосы на ней нашли целую тушку ястреба, птица не выжила.

Ранее самолет другой российской авиакомпании с пассажирами на борту подал сигнал бедствия в небе. Причиной стали проблемы с наддувом кабины.