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20:34, 2 апреля 2025Путешествия

Российские пилоты продолжили полет несмотря на столкновение самолета с птицей

Aviaincident: Самолет Azimuth столкнулся с птицей при взлете и продолжил рейс
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Lyoshman / Shutterstock / Fotodom

Самолет российской авиакомпании Azimuth столкнулся с птицей при взлете. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

1 марта лайнер Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс из Пскова в Сочи. Во время отправления командир воздушного судна доложил, что лайнер столкнулся с птицей и на лобовом стекле остались следы крови.

Вопреки произошедшему пилоты продолжили полет. При этом во время осмотра взлетно-посадочной полосы на ней нашли целую тушку ястреба, птица не выжила.

Ранее самолет другой российской авиакомпании с пассажирами на борту подал сигнал бедствия в небе. Причиной стали проблемы с наддувом кабины.

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