Российский боец раскрыл подробности поднятия флага над населенным пунктом в ДНР

РИА Новости: Флаг над Днепроэнергией подняли на второй день после освобождения

Поднять флаг над населенным пунктом Днепроэнергия в Донецкой народной республике (ДНР) удалось только на второй день после его освобождения. Об этом РИА Новости рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Коваль.

Задача осложнялась тем, что в небе над селом постоянно летали наблюдательные дроны противника. Из-за этого было тяжело добраться от начала населенного пункта до его середины.

«Еще тяжелее было, наверное, выбраться оттуда, потому что после того, как вешаешь флаги, зачастую это место превращает в пыль противник», — пояснил солдат.

Он добавил, что, когда российские бойцы отправились устанавливать флаги, им навстречу вышла украинская штурмовая группа. В итоге флаги поднимали в ходе боя с противником, подчеркнул Коваль.

Ранее российский снайпер поделился подробностями освобождения Днепроэнергии. По его словам, на зачистку села у солдат армии России ушел час.