Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:33, 1 апреля 2025Бывший СССР

Российский боец раскрыл подробности поднятия флага над населенным пунктом в ДНР

РИА Новости: Флаг над Днепроэнергией подняли на второй день после освобождения
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Поднять флаг над населенным пунктом Днепроэнергия в Донецкой народной республике (ДНР) удалось только на второй день после его освобождения. Об этом РИА Новости рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Коваль.

Задача осложнялась тем, что в небе над селом постоянно летали наблюдательные дроны противника. Из-за этого было тяжело добраться от начала населенного пункта до его середины.

«Еще тяжелее было, наверное, выбраться оттуда, потому что после того, как вешаешь флаги, зачастую это место превращает в пыль противник», — пояснил солдат.

Он добавил, что, когда российские бойцы отправились устанавливать флаги, им навстречу вышла украинская штурмовая группа. В итоге флаги поднимали в ходе боя с противником, подчеркнул Коваль.

Ранее российский снайпер поделился подробностями освобождения Днепроэнергии. По его словам, на зачистку села у солдат армии России ушел час.

    Обсудить
    Последние новости

    В зоне СВО появился штурмовой отряд из бывших вагнеровцев. Что о нем известно?

    Российские родители забили тревогу из-за вирусной игры школьников

    В Таганроге при атаке беспилотников пострадали два человека

    Президент Сербии высказался о встрече с Путиным

    Дачников предупредили о риске сесть в тюрьму за выращивание на участке ряда растений

    Стало известно о поражающих элементах в атаковавших российский город беспилотниках

    Москвичей предупредили об «арктическом вторжении» в апреле

    Каллас обвинили в желании начать войну с Россией

    Пожар после падения обломков беспилотника в Таганроге сняли на видео

    Пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше