Российский уголовник осквернил символ воинской славы и получил новый срок

В Свердловской области прикурившему от вечного огня уголовнику дали три года

В Свердловской области к трем годам колонии строгого режима приговорили ранее судимого россиянина. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Новый срок находившийся под административным надзором житель города Ревда получил за осквернение символа воинской славы России. 30 июля 2024 года пьяный мужчина поднялся к Вечному огню и прикурил от него сигарету, а после присел на постамент. Произошедшее заметили свидетели, гулявшие неподалеку, и зафиксировали камеры видеонаблюдения.

После задержания с обвиняемым была проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он подробно рассказал о совершенных им противоправных действиях.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчины полежали около Вечного огня и попали под следствие.