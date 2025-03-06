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12:20, 6 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе мужчины полежали около Вечного огня и попали под следствие

В Петербурге возбудили дело против мужчин, полежавших около Вечного огня
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге мужчины полежали около Вечного огня и попали под следствие. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, 4 марта в полицию обратилась жительница Колпино. Она обратила внимание на двух мужчин, которые лежали на мемориале «Вечный огонь» в сквере «Героев Ижорцев».

Правоохранители возбудили дело по части 2 статьи 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») УК РФ. Нарушителей разыскивают.

Ранее в Махачкале суд дал по одному году лишения свободы условно подругам, варившим кофе над Вечным огнем.

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