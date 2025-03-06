В российском регионе мужчины полежали около Вечного огня и попали под следствие

В Петербурге возбудили дело против мужчин, полежавших около Вечного огня

В Санкт-Петербурге мужчины полежали около Вечного огня и попали под следствие. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, 4 марта в полицию обратилась жительница Колпино. Она обратила внимание на двух мужчин, которые лежали на мемориале «Вечный огонь» в сквере «Героев Ижорцев».

Правоохранители возбудили дело по части 2 статьи 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») УК РФ. Нарушителей разыскивают.

Ранее в Махачкале суд дал по одному году лишения свободы условно подругам, варившим кофе над Вечным огнем.