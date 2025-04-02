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18:18, 2 апреля 2025Россия

Российский военный волонтер объявил об обнаружении тел растерзанных детей под Суджей

Военный волонтер Живов: Под Суджей нашли тела растерзанных ВСУ детей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Под Суджей в Курской области после освобождения от Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли останки детей. Об этом объявил военный волонтер Алексей Живов в Telegram.

По словам Живова, детям было от шести до десяти лет. Он отметил, что не станет публиковать видео «растерзанных тел» из моральных соображений. Точное место обнаружения тел волонтер не назвал, официального подтверждения этого сообщения от правоохранительных органов не поступало. Позже аналогичное сообщение — уже с видео (есть в распоряжении редакции) — опубликовал и российский политконсультант Игорь Димитриев.

«Таких страшных находок все больше (...) Что мы будем делать с этим?» — задался вопросом Живов.

Ранее сегодня, 2 апреля, сообщалось, что военные следователи нашли останки четырех мирных жителей в селе Курской области после освобождения от оккупации ВСУ.

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