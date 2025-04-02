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09:14, 2 апреля 2025Силовые структуры

Следователи нашли четырех убитых ВСУ жителей курской деревни

СК выяснит обстоятельства убийства ВСУ четырех жителей курской деревни Рубанщина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Военные следователи обнаружили тела четырех жителей деревни Рубанщина Курской области с признаками насильственной смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

У одной жертвы имеются огнестрельные ранения. В ведомстве считают, что преступления совершили военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Ленте.ру» предоставили оперативное видео из курской деревни.

На кадрах видны разрушенные дома, тела жертв, следователи работают на месте преступления.

При осмотре жилых домов зафиксированы разрушения, свидетельствующие об обстреле ВСУ из артиллерийского вооружения. Проводится опознание погибших и допрос свидетелей, назначены судебные экспертизы.

Российские военные смогли организовать эвакуацию десяти человек, которые находились в районе села Гуево Курской области.

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