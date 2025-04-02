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17:12, 2 апреля 2025Россия

Российского школьника избили толпой из-за слухов ниже пояса

78.ru: В Петербурге школьника избили сверстники из-за слухов ниже пояса
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал 78 | НОВОСТИ

В Санкт-Петербурге 13-летнего школьника избили толпой из-за слухов ниже пояса, передает 78.ru.

По данным российского издания, в феврале на ученика одной из школ полилась волна насмешек со стороны сверстников — кто-то распустил слух о размере его полового органа. Некоторое время несовершеннолетний не реагировал на шутки ровесников, но затем решил проблему радикально.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что подросток в порыве ярости завел обидчиков в туалет и спустил штаны, чтобы всем все доказать. Одноклассник снял происходящее на телефон и распространил видео по школе. Конфликт только усилился.

Когда 13-летний мальчик шел домой, на него напали шесть человек. Он сумел отбиться, однако получил перелом носовой перегородки и ушибы.

Ранее сообщалось, что под Тайшетом Иркутской области подростки раздели догола умственно отсталого мальчика и избили.

ЖЗЛ
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