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19:30, 2 апреля 2025Силовые структуры

Российскому пенсионеру пообещали заменить счетчики и похитили у него более 58 миллионов

В Москве аферисты пообещали пенсионеру заменить счетчики и похитили 58 млн руб.
Варвара Митина (редактор)

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

В Москве телефонные мошенники пообещали 80-летнему местному жителю заменить счетчики и похитили у него 58 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Пенсионеру позвонили неизвестные и сообщили, что в доме будет производиться замена элетросчетчиков. Ему необходимо продиктовать код из смс. Мужчина поверил и сделал это. Далее ему снова позвонили. Неизвестный представился сотрудником Госуслуг и спросил переводил ли мужчина 800 тысяч рублей. Получив отрицательный ответ, звонивший соединил пожилого москвича якобы с представителем банка, который подтвердил информацию о переводе и заявил, что у пенсионера есть кредит в размере 19 миллионов рублей.

«Сотрудник банка» предложил решить проблему при помощи заявления, после написания которого деньги вернуться на счет. Однако их нужно было снять и передать «инкассатору». В течение нескольких дней пенсионер обналичил 20 миллионов рублей со своих счетов и передал «инкассатору». Потом он снял еще 21 миллион рублей и снова отдал их аферистам. Далее он передал курьеру деньги, которые были у него дома — 32 тысячи долларов США и 28 тысячи евро.

После этого мужчина продал свою иномарку за четыре с половиной миллиона рублей и также отдал деньги «инкассатору». Таким образом сумма ущерба превысила 58,7 миллиона рублей.

Ранее дочь топ-менеджера Российского союза автостраховщиков Алексея Зоткина отдала аферистам сейф с 11 миллионами рублей.

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