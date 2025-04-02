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19:27, 2 апреля 2025Культура

Сергея Безрукова заподозрили в браконьерстве

Актера Сергея Безрукова заподозрили в незаконной ловле щуки на Дону
Ольга Коровина

Фото: @s_bezrukov

Народного артиста России Сергея Безрукова заподозрили в незаконной ловле щуки. Об этом сообщает KP.RU.

Актер поделился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотографией с рыбалки на моторной лодке в Ростове-на-Дону. На снимке Безруков держит в руках двухкилограммовую щуку. «Ростов между спектаклями порадовал! Спасибо, Дон-батюшка», — написал он.

Известно, что в Ростовской области с 1 апреля по 31 мая действует нерестовый запрет, который вводится ради сохранения численности видов. Существует также запрет на ловлю щуки, который действует с 15 января по 15 апреля.

В комментариях подписчики Безрукова отметили: «Вообще-то, с 1 апреля запрет на ловлю с мотором»; «Действует запрет, браконьерство получается»; «Щуку нельзя ловить, сейчас нерест». Сам артист пока не комментировал ситуацию.

Ранее сообщалось, что Безруков пришел в школу к своей дочери Маше и показал трюк с разбиванием бутылки об голову.

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