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15:21, 2 апреля 2025Мир

Советник Трампа российского происхождения узнал о способах оставить его на третий срок

Советник Эпштейн: Трамп найдет способ баллотироваться в президенты в 2028 году
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Советник президента США Дональда Трампа российского происхождения Борис Эпштейн заявил, что изучил законодательство и уверен, что нынешний глава Белого дома найдет способ баллотироваться на третий срок. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«В беседе с коллегой в октябре 2023 года в центре Вашингтона Эпштейн опроверг мнение, что Трамп окажется "хромой уткой", если победит на выборах в 2024 году. По словам человека, с которым встречался Эпштейном, он сказал, что изучил закон и считает, что Трамп сможет найти способ снова баллотироваться в 2028 году», — говорится в материале.

Сам Эпштейн не ответил на вопросы издания, однако директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил в комментарии, что «еще слишком рано думать» о третьем сроке.

Некоторые советники Трампа отвергли идею о выдвижении Трампа на новый срок. Они заявили, что он «троллит СМИ и либералов». При этом другие высокопоставленные республиканцы в частном порядке заявили, что верят американскому лидеру на слово и считают, что он может попытаться остаться на своем посту на еще один срок.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил свое выдвижение на третий срок. Он отметил, что для этого существуют способы и подчеркнул, что не шутит.

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