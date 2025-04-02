Стала известна судьба вызвавшей гнев жителей Курской области скандальной чиновницы

Вызвавшая гнев жителей Курской области чиновница Дегтярева уволилась

Вызвавшая гнев жителей Курской области глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева уволилась с должности. О судьбе чиновницы стало известно из публикации администрации муниципалитета во «ВКонтакте».

В записи сообщается, что скандальная чиновница написала заявление об увольнении по собственному желанию, и представительное собрание Кореневского района приняло ее отставку.

«Исполняющим обязанности (...) назначен (...) Жилинков Владимир Михайлович», — сообщили в администрации района.

Жители муниципалитета обвиняли Дегтяреву в том, что она не организовала эвакуацию населения во время вторжения Вооруженных сил Украины в 2024 году. Куряне собрали подписи за ее отставку, после чего бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов публично объявил об увольнении чиновницы. При этом Дегтярева продолжила числиться руководителем, а новый врио главы региона Александр Хинштейн отказался увольнять Дегтяреву по требованию жителей, так как это «попахивало бы Майданом». Позже СМИ заявили, что главу Кореневского района проверят по статье о пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и организации проституции за открытый ее родственниками стриптиз-клуб.