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18:08, 2 апреля 2025Россия

Стала известна судьба вызвавшей гнев жителей Курской области скандальной чиновницы

Вызвавшая гнев жителей Курской области чиновница Дегтярева уволилась
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: страница «"Сейм" | Курская область» во «ВКонтакте»

Вызвавшая гнев жителей Курской области глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева уволилась с должности. О судьбе чиновницы стало известно из публикации администрации муниципалитета во «ВКонтакте».

В записи сообщается, что скандальная чиновница написала заявление об увольнении по собственному желанию, и представительное собрание Кореневского района приняло ее отставку.

«Исполняющим обязанности (...) назначен (...) Жилинков Владимир Михайлович», — сообщили в администрации района.

Жители муниципалитета обвиняли Дегтяреву в том, что она не организовала эвакуацию населения во время вторжения Вооруженных сил Украины в 2024 году. Куряне собрали подписи за ее отставку, после чего бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов публично объявил об увольнении чиновницы. При этом Дегтярева продолжила числиться руководителем, а новый врио главы региона Александр Хинштейн отказался увольнять Дегтяреву по требованию жителей, так как это «попахивало бы Майданом». Позже СМИ заявили, что главу Кореневского района проверят по статье о пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и организации проституции за открытый ее родственниками стриптиз-клуб.

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