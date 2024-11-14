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15:34, 14 ноября 2024Россия

Глава района в Курской области похвасталась медалью на встрече с гражданами. Ее освистали, а потом уволили

В Курской области освистали главу Кореневского района, похвалившуюся медалью
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: страница «"Сейм" | Курская область» во «ВКонтакте»

Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева была освистана жителями региона во время своего выступления на встрече курских чиновников. Вместо ответов на актуальные вопросы она похвасталась полученной медалью, а позже была отправлена в отставку.

«Начнем, конечно же, с медали, которую дали не только мне, а дали всем главам приграничных районов», — заявила чиновница, вызвав своими словами волну возмущения среди присутствовавших на встрече местных жителей. Собравшиеся в зале люди раскритиковали главу района за то, что вместо необходимой им информации на фоне вторжения украинских войск в регион она начала говорить о полученной награде.

Находящийся с ней на сцене губернатор Курской области Алексей Смирнов повернулся к чиновнице и жестом обратил ее внимание на то, сколь негативный эффект произвела ее речь на горожан. Показанную Дегтяревой награду получили и другие главы приграничных районов Курской области. Медаль была вручена за «укрепление боевого содружества» и «вклад в укрепление обороны». После встречи Дегтяреву уволили.

Кадр: страница «"Сейм" | Курская область» во «ВКонтакте»

Сразу нескольких глав районов Курской области уволили из-за отношения к местным жителям

Марина Дегтярева, как утверждается, была отправлена в отставку из-за плохо организованной эвакуации мирного населения в атакованном ВСУ районе.

Чиновницу уволили утром 14 ноября, во время встречи с Алексеем Смирновым в Курской государственной филармонии. К этому решению губернатора подтолкнули новые вопросы со стороны местных жителей, почему выезд в безопасные места был организован так плохо и почему никто из руководства района не проконтролировал данный процесс.

Кадр: Telegram-канал Mash

Ранее, 12 ноября, в отставку также был отправлен глава Суджанского района Курской области Александр Богачев.

Чиновника уволили в ходе встречи курских властей с населением. По версии Telegram-канала Mash, причиной его отставки стало нежелание Богачева поддерживать контакт с жителями района. Выяснилось, что с 6 августа глава муниципалитета ни разу не интересовался состоянием вынужденных переселенцев из Суджанского района, которым пришлось покинуть свои дома.

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Уволенный глава Суджанского района заявил, что станет волонтером

Вопрос отставки Богачева оказался одним из самых важных для населения региона. После того как губернатор Смирнов удовлетворил требование горожан и уволил чиновника, те разразились аплодисментами. Сам Богачев подчеркнул, что и после отставки продолжит приносить Курской области пользу.

Говоря о будущем, бывший глава муниципалитета заявил, что намерен стать волонтером. Он отметил, что отставка никак не изменит его намерений относительно региона — он продолжит делать все, чтобы освободить территории от украинских военных.

Основная задача сейчас — освободить наш район, помочь его жителям

Александр Богачевэкс-глава Суджанского района

По словам бывшего чиновника, он планирует заниматься волонтерской работой как человек, «который очень переживает за район». Богачев добавил, что желание помочь своему региону было продиктовано «душевным позывом».

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