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13:30, 14 ноября 2024Россия

Уволенная глава района Курской области похвасталась медалью за оборону и была освистана

В Курской области освистали главу Кореневского района, она похвасталась медалью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Уволенная глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева похвасталась наградой за вклад в оборону и была освистана местными жителями. Фрагмент встречи курских чиновников с населением опубликовал Telegram-канал Mash.

«Начнем, конечно же, с медали, которую дали не только мне, а дали всем главам приграничного района», — говорит Дегтярева, чем вызывает возмущение собравшихся в зале. В этот момент стоящий на сцене мужчина, похожий на губернатора Курской области Алексея Смирнова, поворачивается к ней и жестом обращает внимание на эффект, который произвели ее слова.

Речь идет о медали за вклад в укрепление обороны, поясняет канал. На встрече обсуждались вопросы эвакуации жителей приграничных районов.

Об увольнении Дегтяревой стало известно ранее 14 ноября. Она стала вторым главой района, лишившимся своей должности за последние дни.

Ранее региональные власти уволили главу Суджанского района Александра Богачева, действиями которого также было недовольно население. Жители встретили новость об отставке чиновника аплодисментами. Оставшийся без работы Богачев заявил, что будет заниматься волонтерской деятельностью.

ЖЗЛ
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