Стало известно об увольнении главы еще одного атакованного ВСУ района Курской области

Mash: в Курской области отправили в отставку главу Кореневского района Дегтяреву

В Курской области отправили в отставку главу Кореневского района Марину Дегтяреву. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, причиной отставки стала плохо организованная эвакуация жителей атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) района.

В свою очередь, Shot уточнил, что покинуть пост Дегтяревой предложил губернатор региона Алексей Смирнов во время встречи с жителями Кореневского и Глушковского районов, проходившей в Курской государственной филармонии.

Ранее в отставку также отправили главу Суджанского района Курской области Александра Богачева. Увольнение чиновника стало одним из первых вопросов на встрече руководства региона с жителями муниципалитета, вынужденными покинуть свои дома из-за вторжения ВСУ. Как объяснил позже Смирнов, Богачев недостаточно общался с населением района.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. По данным Минобороны России на 13 ноября, Киев потерял на курском направлении более 32 150 военнослужащих и свыше тысячи единиц техники, в том числе западной.