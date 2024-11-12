Губернатор объяснил отставку главы атакованного ВСУ района Курской области

Губернатор Смирнов: Богачев покинул пост из-за малого числа контактов с жителями

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев, куда Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в начале августа, покинул свой пост из-за недостаточных контактов с населением. Об этом, объясняя отставку чиновника, заявил губернатор приграничного российского региона Алексей Смирнов, его цитирует ТАСС.

«Я убедился в том, что не везде достаточно отрабатывают главы районов, где-то наши министры. На себя взял дополнительные обязательства как можно чаще встречаться [c гражданами]», — сказал губернатор.

На встрече с жителями приграничных районов Смирнов добавил, что те чиновники, которые не хотят или не могут выполнять свою работу, должны быть заменены.

Об отставке Богачева стало известно 12 ноября. Чиновник покинул свой пост по итогам встречи руководства региона с местными жителями. С 6 августа, по неофициальным данным, глава муниципалитета ни разу не общался с вынужденными переселенцами из Суджанского района, атакованного ВСУ. Решение о снятии Богачева с должности в зале, где проходила встреча, сопровождалось аплодисментами. Сам чиновник свою отставку впоследствии подтвердил и заявил, что на встрече жители задавали вопросы «сложные, иногда порой неудобные».

С Суджанского района началось вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области в начале августа — бои в приграничье идут уже три месяца. Россия пока не вернула контроль над Суджей — населенный пункт стал самым крупным из оказавшихся под контролем ВСУ на территории России. По неофициальным данным, военнослужащие готовятся к его штурму.