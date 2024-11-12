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12:15, 12 ноября 2024Россия

Глава Суджанского района впервые прокомментировал свое увольнение

Глава Суджанского района Курской области Богачев подтвердил свою отставку
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Александра Богачёва

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев подтвердил свое увольнение. Первый комментарий чиновника после сообщений об отставке публикует RT в Telegram.

Решение об отставке Богачева на встрече с жителями Суджанского района озвучил губернатор региона Алексей Смирнов. «Люди пришли и там, естественно, начали задавать вопросы. Вопросы, понятное дело, что сложные, иногда порой неудобные», — сказал чиновник в беседе с изданием. При этом он подчеркнул, что собрание еще идет.

Об отставке Богачева стало известно утром 12 ноября. Увольнение чиновника являлось одним из первых вопросов на встрече руководства Курской области с жителями района, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Переселенцы пожаловались, что с начала августа чиновник ни разу не общался с ними. Решение о снятии Богачева с поста присутствующие в зале встретили аплодисментами.

Именно с массированного обстрела Суджи в начале августа началась атака украинских войск, в ходе которой ВСУ прорвали государственную границу и заняли ряд населенных пунктов на территории Курской области. 12 августа Богачев, комментируя обстановку в районе, назвал ее сложной.

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21 октября сообщалось, что в данный момент российские войска готовятся к штурму Суджи. Однако официально эта информация не подтверждалась. 28 октября стало известно, что армия России, освободив три населенных пункта, продвинулась к городу и находится на расстоянии четырех километров от него.

ЖЗЛ
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