Глава Суджанского района впервые прокомментировал свое увольнение

Глава Суджанского района Курской области Богачев подтвердил свою отставку

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев подтвердил свое увольнение. Первый комментарий чиновника после сообщений об отставке публикует RT в Telegram.

Решение об отставке Богачева на встрече с жителями Суджанского района озвучил губернатор региона Алексей Смирнов. «Люди пришли и там, естественно, начали задавать вопросы. Вопросы, понятное дело, что сложные, иногда порой неудобные», — сказал чиновник в беседе с изданием. При этом он подчеркнул, что собрание еще идет.

Об отставке Богачева стало известно утром 12 ноября. Увольнение чиновника являлось одним из первых вопросов на встрече руководства Курской области с жителями района, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Переселенцы пожаловались, что с начала августа чиновник ни разу не общался с ними. Решение о снятии Богачева с поста присутствующие в зале встретили аплодисментами.

Именно с массированного обстрела Суджи в начале августа началась атака украинских войск, в ходе которой ВСУ прорвали государственную границу и заняли ряд населенных пунктов на территории Курской области. 12 августа Богачев, комментируя обстановку в районе, назвал ее сложной.

21 октября сообщалось, что в данный момент российские войска готовятся к штурму Суджи. Однако официально эта информация не подтверждалась. 28 октября стало известно, что армия России, освободив три населенных пункта, продвинулась к городу и находится на расстоянии четырех километров от него.