Богачев заявил о тяжелой обстановке в Суджанском районе Курской области

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев назвал обстановку в районе тяжелой, передает ТАСС.

«Обстановка тяжелая», — заявил он.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что операцией ВСУ в Курской области руководит НАТО, поскольку «украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут». Командир «Ахмата» также отметил, что бои в Курской области можно назвать решающей битвой спецоперации. По его словам, после нее падет не только Украина, но и весь блок Североатлантического альянса, поддерживающий Киев.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются неделю. Под контролем противника в регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения ВСУ на территорию РФ составляет 12 километров, ширина — 40 километров. Власти не располагают информацией о судьбе почти 2000 человек в курских населенных пунктах, которые находятся под контролем ВСУ.