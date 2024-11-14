Уволенный под аплодисменты глава района Курской области рассказал о планах на будущее

Уволенный глава Суджанского района Курской области захотел стать волонтером

Уволенный под аплодисменты глава Суджанского района Курской области Александр Богачев рассказал о планах на будущее. Об этом сообщает в Telegram издание Daily Storm, сотрудники которого побеседовали с экс-чиновником.

Богачев лишился занимаемой должности 12 ноября, его отправили в отставку на встрече руководства региона с местными жителями.

По словам Богачева, после увольнения его планы не изменились. «Основная задача сейчас — освободить наш район, помочь его жителям», — сказал он и заявил, что продолжит работу в этом направлении.

Дальнейшую деятельность экс-глава района будет осуществлять в качестве волонтера. «Просто занимаюсь этим как человек, который очень переживает за район. (...) Это такой душевный позыв!» — подчеркнул Богачев.

14 ноября стало известно об увольнении еще одного главы района Курской области — руководителя Кореневского района Марины Дегтяревой. Отставку чиновницы связывают с плохо организованной эвакуацией населения.