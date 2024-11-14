В Курской области заметили «редкий и сложный» английский танк ВСУ. Его уничтожил российский дрон

В Курской области с помощью БПЛА уничтожили редкий английский танк Сhallenger

В Курской области заметили «редкий и сложный» английский танк Сhallenger 2, поставленный Лондоном Украине.

«О сосредоточении усилий противника говорит уничтожение морпехами нашей 155 бригады тяжелого английского танка Сhallenger 2, довольно-таки редкого и сложного в эксплуатации танка», — подчеркнули авторы канала «Два майора».

Факт переброски столь редкой военной техники в российский регион свидетельствует о намерении Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать все возможности для удержания позиций в Курской области.

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Российские военные регулярно уничтожают западные танки ВСУ

Бойцы армии России регулярно ликвидируют поставленные Киеву западные танки. В последнее время украинские военные все чаще лишаются немецких танков Leopard, заявляло Минобороны России. Так, российские войска в Донецкой народной республике (ДНР) подбили и отбуксировали в тыл Leopard-2A4.

Российские военкоры отметили, что боевая машина была подбита на кураховском направлении, недалеко от населенного пункта Победа. «Натовский танк был поражен FPV-дроном, несмотря на то, что его броню облепили советской динамической защитой "Контакт-1"», — сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

В Минобороны рассказали и о другом случае, когда в ходе продвижения в глубину обороны ВСУ в ДНР бойцы группировки войск «Центр» отразили 11 контратак — в частности, им противостояли штурмовая бригада «Лють» и национальная полиция Украины. В результате сражения ВСУ лишились примерно 470 солдат и 18 единиц техники, включая уничтоженный немецкий танк Leopard.

Помимо этого, российские солдаты подорвали три бронетранспортера, боевую бронированную машину MaxxPro американского производства, бронеавтомобиль «Казак», семь автомобилей и несколько гаубиц.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Операцию ВСУ в Курской области назвали просчетом Украины и НАТО

Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что операция ВСУ в Курской области стала просчетом Киева и НАТО.

По его словам, Украина направила в приграничье свои самые мощные стратегические резервы, которые проходили инструктаж под руководством натовских экспертов и были наиболее подготовленными солдатами из всей армии.

Силы, которые были отправлены под Курск, могли быть использованы прямо сейчас в Донбассе для контратак, а также укрепления районов, где у Украины заканчиваются войска Скотт Риттер бывший разведчик Корпуса морской пехоты США

Риттер отметил, что ни одна из стратегических целей Киева в итоге не была достигнута, а у России хватило резервов для того, чтобы сдержать натиск противника и почти полностью оттеснить его со своей территории. Экс-разведчик добавил, что в Курской области Киев лишь потеряет свои войска и лишится западной техники.