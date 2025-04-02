Стало известно о попытке задержания Залужного

Экс-депутат Рады Береза: В 2023 году спецназ СБУ пытался задержать Залужного

В 2023 году спецназ Службы безопасности Украины (СБУ) пытался штурмом взять Генштаб Вооруженных сил страны (ВСУ), чтобы задержать на тот момент занимавшего пост главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

Он сослался на слова своих знакомых, которые заявили, что якобы штурм происходит в присутствии более 30 представителей НАТО и европейских военных. При этом отмечается, что сотрудники украинской спецслужбы столкнулись с противодействием военных.

Эту историю также подтвердил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. По его словам, команда о задержании главы украинской армии была из Офиса президента республики Владимира Зеленского. Военный добавил, что после этого представители команды Зеленского звонили Залужному с извинениями.

«Залужный вышел и лично расставил все точки над "и". И тогда спецназ СБУ понял, какую глупость они совершили. Но это был такой живой анекдот, над которым потом смеялись все, кто знал об этой истории. А знали ее сотни людей. (...) Команда была отдана непосредственно с Банковой, Офиса президента, и мы прекрасно понимаем, кто эту команду дал», — сказал он.

Ранее один из бойцов ВСУ заявил, что если Валерий Залужный решит участвовать в выборах президента, 90 процентов украинских солдат проголосуют за него. Он подчеркнул, что для украинских военных бывший главнокомандующий «как отец».