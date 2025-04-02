Стало известно о смерти соблюдающего Рамадан московского студента

Mash: Студент МФТИ из Мали умер от истощения во время соблюдения Рамадана

Студент Московского физико-технического института (МФТИ) из Мали умер от истощения во время соблюдения поста Рамадан. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, 24-летнему молодому человеку стало плохо в общежитии вуза на Керченской улице на юго-западе столицы. Ему вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Прибывшие фельдшеры забрали иностранца, но по дороге в больницу реанимировать его не смогли. Соседи по общежитию отметили, что студент был мусульманином и держал Рамадан. Из-за чего почти ничего не ел и выглядел ослабшим.

Тело молодого человека направили на экспертизу.

До этого сообщалось, что студенты Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова пообедали в университетской столовой и попали в больницу.

Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора взяли анализы у заболевших, а также пробы в вузовской столовой.