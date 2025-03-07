Студенты МГУ попали в больницу после обеда в университетской столовой

Шесть студентов МГУ госпитализировали после обеда в университетской столовой

Студенты МГУ пообедали в университетской столовой и попали в больницу. Об этом сообщает Msk1.ru со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.

Согласно имеющимся данным, студенты почувствовали себя плохо после обеда в столовой химического факультета. Очевидцы рассказали, что заметили перед зданием факультета несколько автомобилей скорой помощи.

В Роспотребнадзоре уже анонсировали проведение проверки. Сотрудники уже взяли анализы у заболевших, также пробы берут в столовой, где питались студенты.

Ранее в Москве отравились постояльцы одного из хостелов. У них выявили острую кишечную инфекцию. Незадолго до этого в столице произошел еще один похожий случай — тогда отравились 50 мигрантов.