Постояльцы московского хостела пожаловались на кишечную инфекцию

Роспотребнадзор расследует жалобы постояльцев хостела в Москве на ОКИ

Управление Роспотребнадзора по Москве расследует жалобы постояльцев хостела «Евроуют» на улице Миклухо-Маклая на симптомы острой кишечной инфекции (ОКИ). Об этом говорится на сайте ведомства.

«Проведен опрос и сбор эпидемиологического анамнеза, также организовано медицинское наблюдение и лабораторные исследования», — сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Ранее в Москве отравились полсотни мигрантов, живущих в хостеле «Гостиница РБК сервис». Все 50 пострадавших трудились на стройке жилого комплекса «Обручева 30». 13 февраля рабочих накормили супом с курицей от поставщика ООО «Енидем».

До этого жители Хабаровска массово отравились роллами в кафе «Се и сразу». Прибывшие в кафе представители Роспотребнадзора выявили в точке много нарушений.