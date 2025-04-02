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19:21, 2 апреля 2025Путешествия

Стюардесса сделала фото в униформе в необычном месте и взбудоражила иностранцев

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: @khouloud_el_jilali

Стюардесса ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair сделала фото в униформе в необычном месте и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница позирует на камеру в белой рубашке, темно-синей мини-юбке и светоотражающем жилете, сидя в турбине самолета. Свой образ девушка дополнила ярким шейным платком и туфлями на высоком каблуке.

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Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью сотрудницы перевозчика. «Красивая», «Шикарная», «Прекрасная леди», «Милая», — написали они.

Ранее бывшая стюардесса назвала путешественникам отвратительную причину хранить зубные щетки в сейфах гостиничных номеров. По словам Барбьебак Ла Азафата, она слышала истории о том, как персонал отелей использовал зубные щетки постояльцев для ужасных вещей.

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