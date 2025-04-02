Таксист врезался в машину Егора Крида

Певец Егор Крид сообщил, что таксист врезался в его Lamborghini в Москве

Российский певец Егор Крид сообщил, что в его машину врезался таксист, когда он стоял на светофоре в Москве. Подробности происшествия исполнитель раскрыл в своем Telegram-канале.

«Чтобы вы понимали силу удара, у него дверь деформировалась так, что он выйти не смог. Ну сотрудники его забрали, дальше видно будет», — отметил он.

Певец предположил, что таксист мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Самого Крида в машине в момент аварии не было.

Ранее певица Наталья Штурм попала под колеса машины. Певица получила травмы, когда проходила по дворовой территории.