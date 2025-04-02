Тодоренко снова проиграла в суде российской писательнице

Кассационный суд отказал Тодоренко в удовлетворении иска к писательнице Мишиной

Телеведущая Регина Тодоренко проиграла во Втором кассационном суде иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к писательнице из Санкт-Петербурга Дарине Мишиной и к СМИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Собеседница издания подчеркнула, что жалоба Тодоренко оставлена без удовлетворения. Ранее Мишина писала детскую книгу для телеведущей и не получила за это оплату, что привело к другому разбирательству.

В судебных документах утверждается, что телеведущая посчитала, что материалы о ней не соответствуют действительности и порочат ее честь и достоинство. Мишина писала, что стала «литературным рабом» Тодоренко. Кроме того, в документах указано, что автор публиковала в Tik Tok данные о нарушении Тодоренко соглашений.

Ранее Тодоренко подала иск против Мишиной, а также АО «Издательский дом "Комсомольская правда"», ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и журналистки издания Ангелины Шарыповой. Однако 22 ноября 2022 года Останкинский районный суд отказал в его удовлетворении.