Трампа уличили в желании стать императором

Президент Чили Борич: Трамп претендует на то, чтобы стать императором

Президент США Дональд Трамп имеет императорские амбиции, судя по тому, как он ведет политику. Такое мнение выразил чилийский лидер Габриэль Борич в ходе своего официального визита в Индию, передает Bloomberg.

«На инаугурации Трампа такие американские миллиардеры, как Джефф Безос, Марк Цукерберг и Илон Маск, отдавали дань уважения тому, кто претендует на роль нового императора», — заявил политик.

Кроме того, Борич осудил тарифную политику Трампа, которая представляет собой «введение ограничений в одностороннем порядке, без учета взаимно согласованных правил».

23 февраля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о желании Трампа стать императором мира и раскритиковал за попытки вмешиваться в дела разных стран. Бразильский лидер отметил, что главе Белого дома необходимо «осознать, что суверенитет каждой страны необходимо уважать».